Cresce il movimento del Pentathlon reggiano. Al via la nuova stagione agonistica con una squadra di giovanissimi talenti che è targata Ama Scherma Koala e che può contare sulla collaborazione di altre società per permettere agli atleti di allenarsi. Cinque i pentatleti che hanno partecipato alla prima trasferta domenica scorsa ad Asti. Nella gara valida per il Campionato Italiano Open di Laser Run, 10° posto per Sara Rozzi nella categoria Under15. Debutto tra gli agonisti Under13 per Samuele Vallicelli, che conquista il 13° posto del torneo tra gli atleti più grandi ed esperti. Soddisfazioni anche al XII Memorial “Gabriele Dassori” – Trofeo nazionale promozionale di Laser Run. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bravissimi i pentatleti Koala