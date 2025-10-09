Una società interconnessa come quella odierna diventa, anno dopo anno, sempre più consapevole delle modalità utilizzate dalle multinazionali per produrre i loro beni. La consapevolezza, però, non si limita a un’insieme di informazioni generiche. Anzi, permette di conoscere come e quanto un territorio viene sfruttato e impoverito, o se i lavoratori sono costretti a lavorare in ambienti rischiosi e privi di norme a loro tutela. I consumatori più consapevoli, quindi, sono ben più predisposti a spendere per degli articoli prodotti eticamente e in modo sostenibile. È per rispondere a questa esigenza che nasce il brand activism, una presa di posizione sempre più diffusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

