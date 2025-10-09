Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato il momento di Igor Tudor in bianconero: differenza sostanziale con Thiago Motta. Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare alcuni dei temi più attuali del nostro campionato. Il suo pensiero, sempre diretto e senza filtri, si è concentrato in particolare sul momento di forma di Rafael Leao e sulle recenti scelte tecniche della Juventus. PAROLE – « Gli farei un appunto. Ha finalmente trovato l’allenatore giusto per esprimere tutto quello che ha dentro, deve tirarlo fuori. C’è tutto per tornare ai livelli dello Scudetto, quindi si deve svegliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambati spiega: «C’è una differenza sostanziale tra Tudor e Thiago Motta. Ecco perchè i bianconeri hanno scelto il croato»