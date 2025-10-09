Braghin, direttore della Juventus Women, parla così sul mondo bianconero: tutte le dichiarazioni. Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista The Athletic in cui ha affrontato diversi temi legati alla squadra bianconero e al calcio femminile nazionale e internazionale. RINCORSA AI TOP CAMPIONATI – «È come correre una maratona con qualcuno che è partito tre ore prima. Arriveranno primi. Questa non è una scusa, è un dato di fatto. Sempre più ragazze stanno giocando e questo è già un buon trend, ma la strada è lunga. Siamo fiduciosi, perché tutte le squadre giovanili a livello nazionale stanno andando bene: per la prima volta, si sono tutte qualificate per la Coppa del Mondo nelle rispettive categorie d’età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braghin: «Cantore? Mercato impazzito, non metterò più clausole. E su Michelle Kang…»