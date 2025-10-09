Bradley Cooper affiancherà Margot Robbie nel cast del prequel di Ocean' s Eleven?
L'attore sembra stia concludendo le trattative con la produzione dell'atteso progetto legato al franchise campione di incassi. Warner Bros sembra stia per raggiungere un accordo con Bradley Cooper e l'attore sarebbe vicino ad accettare un ruolo nel film prequel di Ocean's Eleven. Nel progetto è già da tempo coinvolta Margot Robbie che sarà impegnata come interprete e produttrice, tramite la sua LuckyChap. Il coinvolgimento della star nel prequel Alla regia del nuovo capitolo del franchise sarà impegnato Lee Isaac Chung, recentemente dietro la macchina da presa di Twisters (di cui potete leggere la nostra recensione). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
È stato rilasciato il poster di Bradley Is This Thing On? di Bradley Cooper con Will Arnett e Laura Dern, che verrà presentato al New York Film Festival il 10 ottobre. - X Vai su X
