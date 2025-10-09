Bradley afferma che l’Irlanda del Nord ha esperienza e qualità per testare Slovacchia e Germania

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il terzino destro del Liverpool Conor Bradley ritiene che l’Irlanda del Nord ora abbia l’esperienza e la qualità per testare Slovacchia e Germania nelle prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo. L’Irlanda del Nord ha aperto la campagna di qualificazione con una vittoria per 3-1 in casa del Lussemburgo il mese scorso, prima di produrre una prestazione brillante nella sconfitta per 3-1 contro la Germania a Colonia. Serge Gnabry ha portato la Germania in vantaggio, ma Isaac Price ha portato l’Irlanda del Nord in parità prima che i gol nel secondo tempo di Nadiem Amiri e Florian Wirtz portassero la squadra di Julian Nagelsmann alla vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

