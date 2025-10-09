Bpm si iscrive al risiko | Asti Desio o Pop Puglia
Il risiko finanziario è tutt'altro che finito. Anzi. Il riassetto innescato dalla conquista di Mediobanca da parte di Mps, nonché dalla fusione Bper-Sondrio, ha portato il sistema bancario a un punto di svolta. Le dimensioni non sono più un'opzione, ma una necessità per restare competitivi. Ecco perché si prospetta un secondo round del consolidamento e i riflettori restano accesi sul Banco Bpm. Secondo quanto risulta a Il Giornale, l'istituto guidato da Giuseppe Castagna sta valutando acquisizioni di piccole banche. I dossier sul tavolo sarebbero tre: Cr Asti (oggi chiamata Banca di Asti), il Banco Desio e la Banca Popolare di Puglia Basilicata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: iscrive - risiko
L'RCU Eagles Palermo è lieto di invitarvi al ° ! ` • valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale Individuale di RisiKo! che si terrà il 26 ottobre 2025 presso i locali di Euromadonie in Corso dei - facebook.com Vai su Facebook
Banche, Banco Bpm apre il dossier Banca di Asti - L’istituto guidato da Giuseppe Castagna valuterebbe di acquisire parte del 31,8% in mano alla Fondazione Cr Asti, che deve ridurre la sua partecipazione nella conferitaria. Riporta corriere.it
Banco Bpm muove su CariAsti e rilancia nel risiko bancario - L’istituto di Castagna così salirebbe rispetto all’attuale 9,9% ... Da milanofinanza.it