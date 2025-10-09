Bpm si iscrive al risiko | Asti Desio o Pop Puglia

Il risiko finanziario è tutt'altro che finito. Anzi. Il riassetto innescato dalla conquista di Mediobanca da parte di Mps, nonché dalla fusione Bper-Sondrio, ha portato il sistema bancario a un punto di svolta. Le dimensioni non sono più un'opzione, ma una necessità per restare competitivi. Ecco perché si prospetta un secondo round del consolidamento e i riflettori restano accesi sul Banco Bpm. Secondo quanto risulta a Il Giornale, l'istituto guidato da Giuseppe Castagna sta valutando acquisizioni di piccole banche. I dossier sul tavolo sarebbero tre: Cr Asti (oggi chiamata Banca di Asti), il Banco Desio e la Banca Popolare di Puglia Basilicata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

