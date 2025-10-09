Boxe Giacomo Giannotti nelle ’Fiamme Azzurre’
Un nuovo traguardo per Giacomo Giannotti, simbolo della Reggiana Boxe Olmedo e orgoglio dello sport reggiano. Il tre volte campione d’Italia, attuale detentore del titolo assoluto nella categoria 63,5 kg (superleggeri), è stato ufficialmente scelto dal gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre grazie ai risultati e alla costanza dimostrata negli ultimi anni sui ring nazionali e internazionali. Classe e disciplina che lo hanno portato a vestire stabilmente la canotta azzurra della Nazionale, con cui ha già disputato gli Europei, condividendo l’esperienza internazionale con altri due talenti cresciuti in casa Reggiana, Alfred Commey e Michel Vescovini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
