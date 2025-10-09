Bove non si arrende | sogna il ritorno in campo ma dovrà farlo lontano dall’Italia

La vita è imprevedibile, capace di stravolgere tutto quando meno te lo aspetti. A volte ti mette davanti a situazioni che mai avresti immaginato di vivere. Quando si hanno vent’anni, ci si sente invincibili, convinti di poter dominare il mondo e che nulla di brutto possa mai accadere. Ma quando la realtà colpisce, è una doccia fredda difficile da accettare. È quello che è successo a Edoardo Bove, ormai quasi un anno fa. Era dicembre 2024, durante Fiorentina–Inter: un giorno che ha cambiato tutto per il giovane centrocampista classe 2002. Da allora, paure, dubbi e incertezze hanno accompagnato i suoi mesi, ma oggi Bove può finalmente guardare avanti, lasciandosi alle spalle il passato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

