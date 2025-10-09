Botteghe storiche riconoscimento per Vittoria Tessuti e Ristorante Dall' Antonia

Due attività a Mira sono state premiate dalla Regione Veneto con la qualifica di Luoghi storici del commercio, si tratta del Ristorante "Dall'Antonia" di Mira Taglio e il negozio "Vittoria Tessuti" di Marano. Il sindaco, Marco Dori, e l'assessore al Commercio, Oriana Gerardi, hanno incontrato in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

