Botteghe d’autunno | una giornata di eventi in Sacra Famiglia a Padova

Padovaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vie e la piazza del quartiere Sacra Famiglia Madonna Incoronata si preparano ad animarsi con “Botteghe d’Autunno”, un evento pubblico pensato per la riqualificazione urbana attraverso la partecipazione attiva delle realtà commerciali, artigianali, culturali e sportive locali.L’evento si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: botteghe - autunno

botteghe d8217autunno giornata eventi“Botteghe d’autunno”: una giornata di eventi in Sacra Famiglia a Padova - Le vie e la piazza del quartiere Sacra Famiglia Madonna Incoronata si preparano ad animarsi con “Botteghe d’Autunno”, un evento pubblico pensato per la riqualificazione urbana attraverso la ... Segnala padovaoggi.it

Botteghe, eventi, mostre ed Expo Road. «Funziona a Porto San Giorgio il patto con i commercianti» - Le proposte di quest'anno sono le botteghe artigiane in corso Castel San Giorgio, l'esibizione degli artisti I giorgesi su via Gentili, il ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Botteghe D8217autunno Giornata Eventi