Botteghe d’autunno | una giornata di eventi in Sacra Famiglia a Padova
Le vie e la piazza del quartiere Sacra Famiglia Madonna Incoronata si preparano ad animarsi con "Botteghe d'Autunno", un evento pubblico pensato per la riqualificazione urbana attraverso la partecipazione attiva delle realtà commerciali, artigianali, culturali e sportive locali.
Save the date! 12 ottobre 2025! Botteghe d'autunno in Sacra Famiglia in via Torino 11! Vi aspettiamo alle 10 per parlare di case, emozioni, investimenti e molto altro!
