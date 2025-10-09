Bosco in Rosa La Festa delle Donne a Capodimonte

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’onda rosa pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 11 ottobre alle ore 16, il Bosco in Rosa 2025 trasformerà i viali del Real Bosco in un  palcoscenico di energia, gioia e solidarietà. Novecento donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la voglia di stare insieme, sorridere e respirare . 🔗 Leggi su 2anews.it

bosco in rosa la festa delle donne a capodimonte

© 2anews.it - Bosco in Rosa, La Festa delle Donne a Capodimonte

In questa notizia si parla di: bosco - rosa

Azione ha scelto la 'quota rosa': Bosco gioca in casa e schiera la moglie

A Capodimonte torna "Bosco in Rosa" tra natura, benessere, condivisione e solidarietà

bosco rosa festa donneBosco in Rosa, la Festa delle Donne a Capodimonte - Sabato 11 ottobre alle ore 16 l’happening al femminile per beneficenza. Come scrive ilgazzettinovesuviano.com

bosco rosa festa donne'Bosco in rosa' torna a Capodimonte tra sport e solidarietà - Real Bosco di Capodimonte in 'rosa' tra sport e solidarietà: sabato 11 ottobre (alle ore 16,00 ) novecento donne parteciperanno ad un percorso non competitivo di 3 km circa da Porta Miano - Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bosco Rosa Festa Donne