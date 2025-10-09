Boschi in campo per sostenerlo | Un gioco di squadra Meno tasse
La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, ieri sera ha fatto tappa a Pontedera per sostenere la candidatura al Consiglio regionale della Toscana di Matteo Squicciarini. L’assessore alla cultura, all’istruzione, alle politiche socio-sanitarie e abitative di San Miniato, già educatore nel Movimento Shalom, ha accolto con piacere la fiducia e il sostegno che gli ha assicurato l’ex ministro del Governo Renzi. "Il nostro è un gioco di squadra che qua in provincia di Pisa punta su Matteo Squicciarini per Casa Riformista – le parole di Maria Elena Boschi – una Casa Riformista che vuole portare le proprie idee a fianco di Eugenio Giani per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: boschi - campo
Trincee del Campo di Matassone: Memoria della Grande Guerra in Trentino Sulle pendici aspre della Vallarsa, dove i boschi lasciano spazio a balze rocciose e panorami aperti verso il Pasubio >>Scopri le mie Guide su Amazon: https://amzlink.to/az0p6hrN - facebook.com Vai su Facebook
Boschi in campo per sostenerlo: "Un gioco di squadra. Meno tasse" - La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, ieri sera ha fatto tappa a Pontedera ... Lo riporta msn.com