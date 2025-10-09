Dodici borse griffate, dal valore di migliaia di euro, sequestrate dalla polizia stradale. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio, nel territorio di San Benedetto, ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato che trasportava nel bagagliaio la merce. È accaduto nei giorni scorsi, sull’autostrada A1 Direttisima, nei pressi del casello di Badia. Gli agenti, durante il controllo di un’auto con targa italiana condotta dallo straniero, hanno notato che il guidatore dava segni di nervosismo e agitazione. Il suo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione accurata dell’auto: all’interno del baule è stato così trovato uno scatolone con le 12 borse griffate, senza etichette e documentazione relativa all’acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borse firmate nel bagagliaio dell’auto: denunciato