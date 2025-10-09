Borghi all' Eden | Testa o croce? ecco il western

Arezzo, 9 ottobre 2025 – E' arrivato nelle nostre sale il film «Testa o croce?» e per l'occasione oggi pomeriggio alle 18 arriva un evento speciale al cinema Eden di Arezzo in via Guadagnoli. Non solo la proiezione del film «Testa o croce?» sarà i ntrodotta in sala dai registi Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, ma con loro ci sarà anche l'attore Alessandro Borghi. Il film è un western in piena regola ma ambientato nelle campagne italiane. Anzi aretini. Sì perché alcune scene di questo film sono state girate nella periferia aretina l'anno scorso. Il film «Testa o Croce?» è diretto da Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi ed è prodotto dalla Ring Film Srl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

