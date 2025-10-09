Boots

La serie segue Cameron Cope (Miles Heizer), un giovane senza una direzione nella vita nonché gay non dichiarato e il suo migliore amico Ray McAffey (Liam Oh), figlio di un marine decorato, mentre si uniscono a un gruppo eterogeneo di reclute. Insieme affrontano le mine letterali e metaforiche del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: boots - serie

Boots, cosa funziona e cosa no nella nuova serie Netflix

Trailer di #Boots miniserie #Netflix con Miles Heizer #Tredici Ispirato dalle memorie di Greg Cope: "White The Pink Marine", le serie racconta la storia di Cameron Cope, un ragazzo privo di obiettivi e segretamente gay. Si unice al suo migliore amico eterose - facebook.com Vai su Facebook

Arriva il 9 ottobre su $Netflix la nuova serie $Boots , con Vera Farmiga e Miles Heizer nel cast, ispirata alla storia vera di un giovane gay nell'esercito americano: ecco il trailer ufficiale e tutte le anticipazioni comingsoon.it/serietv/news/b… - X Vai su X

Boots, cosa funziona e cosa no nella nuova serie Netflix - La sensazione è che si sia 'allungato' un po' troppo per riempirli. Si legge su today.it

Perché dovresti avere nell’armadio almeno un paio di ankle boots per l’autunno-inverno 2025/26 - Gli stivaletti sono (ancora) la perfetta calzatura di transizione: guida agli ankle boots dell’autunno 2025, quali modelli dovrebbero entrare nel tuo armadio. dilei.it scrive