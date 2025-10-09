Bootcamp X Factor i promossi | tutti i finalisti alle Last Call
Milano, 9 ottobre 2025 – Si è conclusa anche la fase dei Bootcamp. La puntata di X Factor 2025 di giovedì 9 ottobre – il talent show musicale in onda ogni govedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now – ha segnato la fine della seconda fase. Ora si passa alle Last Call di giovedì 16 ottobre. I Live andranno in onda in diretta da giovedì 23 ottobre. Rivedremo alle Last Call di giovedì 16 ottobre Vicky Della Peruta, con ‘Side to side’, i Plastic Haze, con la cover strarock di ‘Rolling in the deep’, Roberta Scandurra, con la versione pop punk di ‘Drivers licence’, Alfredo Fiore, con ‘Changes’, Ero Caddeo, con la sua versione di ‘Sei acqua’, Vincenzo Viscardi, che ha proposto una cover di ‘Crazy’ di Gnarls Barkley, Sakyna Sanogoh, che ha proposto la sua versione di ‘Fallin’, i Copper Jitters, che ai Bootcamp hanno proposto la loro versione punk di ‘Come together’, i Kokomò, che hanno cantato ‘Costruire’, Mayu Lucisano, che ha portato ‘Mercy’, Francesca Dinale con ‘Conceited’, Delia Buglisi, con ‘La canzone dei vecchi amanti’, Pietro Cardoni, in arte Mazzoli, che ai Bootcamp ha portato una versione del tutto personale di ‘Per un’ora d’amore’, i Pagoda Universe, che hanno proposto ‘Time to pretend’, Amanda Bottini con ‘All I want’, il sedicenne Alessandro Tomasi, stavolta senza pianoforte, che ha proposto la propria versione di ‘Portami a ballare’, i Nelav che hanno interpretato ‘Personal Jesus’, Michelle Lufo con l’inedito ‘Libellule’, Giorgio Campagnoli, in arte Tellynonpiangere, che sul palco ha portato ‘Superclassico’, gli Abat-Jour con ‘Ninna nanna’, Gabriele Bernabò, in arte Androginus, con l’inedito ‘Girotondo’, Diego Sette, che ha proposto a giudici e pubblico l’inedito ‘Zota’, Piercesare Fagioli, in arte Pierci, con ‘Die with a smile’, Layana Oriot con ‘The greatest’, Francesco Di Fiore, che ha interpretato ‘Torna a casa’, Tommaso Vulpio con ‘Habibi’, Vittoria Donda, che ha portato ‘Chasing cars’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
