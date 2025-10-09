L’attaccante azzurro sta vivendo un magic moment: sin dal suo trasferimento all’ombra del Vesuvio, si è convertito in un vero e proprio bomber di razza. Si scrive Rasmus Hojlund, si traduce con “gol”. L’attaccante del Napoli è al centro di un vero e proprio momento d’oro, in cui riesce a insaccare con frequenza e, soprattutto, con costanza, la palla alle spalle degli estremi difensori avversari. Fortemente voluto da Conte dopo il grave infortunio accusato da Lukaku, sin qui l’ex Atalanta ha ripagato alla grande le aspettative e la cifra per il suo acquisto. Hojlund non si ferma più: doppietta in Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Boom Hojlund: la cura Conte funziona anche in Nazionale