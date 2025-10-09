Bonus ristrutturazione Giorgetti annuncia la proroga | parte una rottamazione speciale

La nuova legge di Bilancio si muove lungo due obiettivi principali: sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e rafforzare la sanità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato un approccio prudente alle finanze pubbliche, ma con la volontà di integrare ulteriormente i fondi per il Servizio sanitario nazionale. Sul piano macroeconomico, la previsione di crescita per il 2025 resta allo 0,5%, mentre il Pil per il 2024 potrebbe chiudere con un incremento compreso tra lo 0,6% e lo 0,7%. Bonus ristrutturazioni al 50% sulle prime case. Uno dei pilastri della manovra riguarda la proroga del bonus ristrutturazioni al 50% per gli interventi sulle prime abitazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus ristrutturazione, Giorgetti annuncia la proroga: parte una rottamazione speciale

Manovra 2025, Giorgetti frena gli sprechi: bonus casa solo per chi ne ha diritto - Il Governo proroga in modo selettivo le detrazioni sulla prima casa, punta alla riqualificazione energetica pubblica e adotta una linea prudente per garantire sostenibilità e rilancio dell’edilizia. Lo riporta edilizia.com

Giorgetti: "Bonus su prime case, rottamazione non per tutti" - Il ministro durante l'audizione sul Dpfp: "Aiuto banche concertato. Come scrive ansa.it