Bonus Casa al 50% anche nel 2026 ma non per tutti | cosa ha detto il ministro Giorgetti sulla Manovra
Il bonus ristrutturazione al 50% per i lavori edilizi resterà, nel 2026, ma "in modo selettivo" e solo sulle prime case. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo in audizione sul Dpfp al Senato. Non si sa ancora chi potrà ancora accedere alla detrazione l'anno prossimo, se spunteranno nuovi requisiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bonus - casa
Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire
Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026
Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne
Verso la conferma del bonus casa al 50 per cento anche nel 2026. Ad affermarlo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che delimita però il campo ai lavori sull'abitazione principale. Sulle seconde case resta il taglio - Irpef / Pubblico, MEF -… - X Vai su X
Studio Tecnico Bernocchi-Piccinelli. vshe · Momentum. Bonus casa 2026: cosa resta, cosa cambia Prima di tutto, segui @bernocchipiccinelli per scoprire come ristrutturare con metodo e senza sorprese. Ecco i bonus edilizi che avremo nel 2026: * Bonus R - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Casa al 50% anche nel 2026, ma non per tutti: cosa ha detto il ministro Giorgetti sulla Manovra - Il bonus ristrutturazione al 50% per i lavori edilizi resterà, nel 2026, ma "in modo selettivo" e solo sulle prime case ... Riporta fanpage.it
Manovra 2026: torna il Bonus Casa al 50% per la prima casa, ecco chi ne ha diritto - La manovra 2026 conferma il bonus casa 50% e introduce contributi per la previdenza dei figli. Come scrive alfemminile.com