Bonus Casa al 50% anche nel 2026 ma non per tutti | cosa ha detto il ministro Giorgetti sulla Manovra

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus ristrutturazione al 50% per i lavori edilizi resterà, nel 2026, ma "in modo selettivo" e solo sulle prime case. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo in audizione sul Dpfp al Senato. Non si sa ancora chi potrà ancora accedere alla detrazione l'anno prossimo, se spunteranno nuovi requisiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

