Bonus bebè pubblicata la graduatoria per la prima semestralità
Ammontano a 600 mila euro i fondi che la Regione ha messo a disposizione per il pagamento del bonus bebè relativo alla prima semestralità. L'elenco dei 600 beneficiari, che percepiranno il contributo economico di mille euro, è stato pubblicato dall'assessorato regionale della Famiglia e delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: bonus - pubblicata
?Bonus rette centri estivi Pubblicata la graduatoria definitiva delle famiglie assegnatarie dei contributi per abbattere le rette per i minori dai 3 ai 13 anni (fino a 17 anni se certificati) Leggi la notizia su https://www.comune.felino.pr.it/novita/notizie/bonus-rette - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto 2025, pubblicato decreto incentivi: 10 modelli scontati fino a 11mila euro - X Vai su X
Bonus bebè, pubblicata la graduatoria per la prima semestralità - PALERMO – Ammontano a 600 mila euro i fondi che la Regione Siciliana ha messo a disposizione per il pagamento del bonus bebè relativo alla prima semestralità. Come scrive msn.com