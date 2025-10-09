Bonus bebè pubblicata la graduatoria per la prima semestralità

Ammontano a 600 mila euro i fondi che la Regione ha messo a disposizione per il pagamento del bonus bebè relativo alla prima semestralità. L'elenco dei 600 beneficiari, che percepiranno il contributo economico di mille euro, è stato pubblicato dall'assessorato regionale della Famiglia e delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

