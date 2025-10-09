Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter continua a preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma e lo fa con qualche dubbio legato alle condizioni di Marcus Thuram, ancora alle prese con problemi fisici. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante francese sta svolgendo terapie mirate ad Appiano Gentile e verrà rivalutato all’inizio della prossima settimana per capire se potrà tornare in gruppo. Il tecnico Cristian Chivu ha concesso un paio di giorni di riposo ai giocatori rimasti alla Pinetina, in attesa del ritorno dei Nazionali, ma già si cominciano a delineare le prime scelte in vista del big match dell’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, si va verso un’altra maglia da titolare: è il favorito per la Roma, il motivo