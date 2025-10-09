Bonifici istantanei sicuri dal 9 ottobre | novità e vantaggi

Il 9 ottobre è la data dei bonifici istantanei. Al via la seconda fase prevista dalle norme Ue per poter accedere a questo servizio chiave. Sia le banche che Poste sono infatti obbligate a fornirlo, ma non solo. È richiesta infatti anche la verifica del nome del beneficiario, al fine di evidenziare se questo corrisponda all’IBAN fornito per la transazione. Tutti i dettagli nel nostro approfondimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

