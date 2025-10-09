Bonifici istantanei sicuri dal 9 ottobre | novità e vantaggi
Il 9 ottobre è la data dei bonifici istantanei. Al via la seconda fase prevista dalle norme Ue per poter accedere a questo servizio chiave. Sia le banche che Poste sono infatti obbligate a fornirlo, ma non solo. È richiesta infatti anche la verifica del nome del beneficiario, al fine di evidenziare se questo corrisponda all’IBAN fornito per la transazione. Tutti i dettagli nel nostro approfondimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario
Bonifici istantanei gratis, da oggi l’obbligo per le banche con il servizio di verifica: cosa cambia - X Vai su X
Domani al via i bonifici istantanei senza extra-costi. Assoutenti: 'Occhio alle truffe'. Revocabili solo con l'ok del beneficiario #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
ChatGPT ha detto: Bonifici istantanei: da oggi, giovedì 9 ottobre, le nuove regole Ue. Ecco cosa cambia - Da oggi, giovedì 9 ottobre 2025, entra in vigore la seconda fase del piano europeo per rendere i bonifici istantanei più sicuri, accessibili e ... Si legge su libertas.sm
Bonifici istantanei sicuri dal 9 ottobre: novità e vantaggi - Tutte le banche e le Poste dovranno garantire questo servizio, a costo zero, con sistema di sicurezza integrato: ecco come funziona ... Si legge su quifinanza.it