Bonifici istantanei obbligatori dal 9 ottobre con Poste Italiane basta un click Ecco il tutorial – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici. Per bonifici istantanei veloci e sicuri, con Poste Italiane basta un click. Il nuovo tutorial realizzato dal TG Poste racconta come compiere l'operazione in modo semplice con la Super App di Poste Italiane. Tg Poste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario
#TG2000 - Al via i #bonifici istantanei senza extra costi. Ecco cosa cambia #9ottobre #banche - X Vai su X
Da oggi bonifici istantanei per tutti, ecco cosa sapere per evitare le truffe - facebook.com Vai su Facebook
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre nuove regole obbligatorie in tutta Europa - Tutte le banche dovranno permettere ai clienti di inviare e ricevere bonifici in tempo reale, con commissioni uguali a quelle dei bonifici ordinari. Come scrive laprovinciadivarese.it
I bonifici istantanei sono obbligatori da oggi 9 ottobre: costi, tempistiche e vantaggi - Da oggi 9 ottobre 2025, tutti i fornitori di servizi di pagamento dovranno fornire la possibilità d'inviare bonifici istantanei. Si legge su edge9.hwupgrade.it