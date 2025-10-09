Bonifici istantanei obbligatori dal 9 ottobre con Poste Italiane basta un click Ecco il tutorial – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici. Per bonifici istantanei veloci e sicuri, con Poste Italiane basta un click. Il nuovo tutorial realizzato dal TG Poste racconta come compiere l'operazione in modo semplice con la Super App di Poste Italiane. Tg Poste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

