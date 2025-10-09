Bonifici istantanei obbligatori aumenta il rischio truffe | come difendersi

Una piccola rivoluzione sta per investire il mondo dei pagamenti in Europa. A partire da domani, mercoledì 9 ottobre, tutte le banche dell’area euro saranno tenute per legge a offrire i bonifici istantanei in euro. L’introduzione, prevista dal regolamento UE 2024886, promette di accelerare notevolmente le transazioni, ma porta con sé rischi concreti, come sottolineano le associazioni dei consumatori. Le nuove norme in vigore da domani. Con i bonifici istantanei, il denaro viene trasferito e reso disponibile sul conto del beneficiario in meno di 10 secondi, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, festivi inclusi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

