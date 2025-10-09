Bonifici istantanei e verifica immediata del destinatario cosa cambia dal 9 ottobre con le nuove regole europee | vantaggi rischio truffe e precauzioni

Le norme europee stanno cambiando il modo di effettuare i bonifici bancari, introducendo importanti novità per aumentare velocità e sicurezza nelle transazioni. Dal 9 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bonifici istantanei e verifica immediata del destinatario, cosa cambia dal 9 ottobre con le nuove regole europee: vantaggi, rischio truffe e precauzioni

In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei

Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como

Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi

Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario

Bonifici istantanei: da domani obbligatorio il controllo nome-Iban https://ilsalvagente.it/2025/10/08/bonifici-istantanei-dal-9-ottobre-piu-sicuri-ma-forse-anche-piu-cari/… - X Vai su X

Domani al via i bonifici istantanei senza extra-costi. Assoutenti: 'Occhio alle truffe'. Revocabili solo con l'ok del beneficiario #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Bonifici istantanei, da domani nuove regole: i controlli sui beneficiari e cosa cambia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonifici istantanei, da domani nuove regole: i controlli sui beneficiari e cosa cambia ... Scrive tg24.sky.it

Bonifici istantanei: cosa cambia dal 9 ottobre e il nodo truffe. In meno di 10 secondi la verifica nome-Iban - Il trasferimento di denaro sarà gratuito, al pari dei bonifici ordinari, e sottoposto a servizio di verifica del beneficiario (VoP). quotidiano.net scrive