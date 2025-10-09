Bonifici istantanei da oggi le nuove regole | cosa cambia e come evitare le truffe

Da oggi, giovedì 9 ottobre, entra in vigore la seconda fase del regolamento europeo sui bonifici istantanei. Dopo l’obbligo di ricezione introdotto a gennaio, ora tutte le banche e Poste Italiane devono consentire ai clienti di inviare pagamenti immediati, disponibili sul conto del destinatario in meno di dieci secondi. Il servizio dovrà avere lo stesso costo dei bonifici tradizionali, ma con una novità cruciale: gli istituti di credito sono tenuti a verificare che l’intestatario del conto coincida con il nome indicato dal mittente. L’obiettivo è ridurre errori e frodi in un settore in forte espansione — in Italia, i bonifici istantanei rappresentano già il dieci per cento del totale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

