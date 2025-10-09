Bonifici istantanei al via oggi le nuove regole in Italia | cosa cambia con la verifica del beneficiario
Da oggi, giovedì 9 ottobre 2025, cambiano le regole per i bonifici istantanei: il servizio diventa obbligatorio per tutte le banche europee e introduce la verifica del beneficiario (VoP), per garantire che il nome del destinatario corrisponda all’IBAN indicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
