Bologna la scuola che ha abolito i quadrimestri | La pagella unica riduce l’ansia dei ragazzi

Da un anno l’istituto professionale Aldrovandi Rubbiani punta sull’ottomestre: resta un pagellino intermedio per le famiglie, ma le valutazioni vengono fatte alla fine sull’arco dell’apprendimento da settembre a giugno. “Andiamo avanti, perché funziona”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bologna, la scuola che ha abolito i quadrimestri: “La pagella unica riduce l’ansia dei ragazzi”

