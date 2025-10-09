Bologna la scuola che ha abolito i quadrimestri | La pagella unica riduce l’ansia dei ragazzi
Da un anno l’istituto professionale Aldrovandi Rubbiani punta sull’ottomestre: resta un pagellino intermedio per le famiglie, ma le valutazioni vengono fatte alla fine sull’arco dell’apprendimento da settembre a giugno. “Andiamo avanti, perché funziona”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
