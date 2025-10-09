In occasione della Giornata della Salute Mentale, celebrata in tutto il mondo il 10 ottobre, TikTok Italia, Parole OStili e Polizia di Stato hanno presentato il Manifesto #BodyNeutrality, una guida che invita a usare un linguaggio consapevole, inclusivo e libero da stereotipi e giudizi sui corpi. L’iniziativa è stata lanciata a Roma, all’interno del truck “Una vita da social” della Polizia Postale, allestito in Piazza della Cancelleria e aperto a istituzioni, creator, scuole e cittadini. Da cinque anni ottobre è per TikTok il mese dedicato al benessere mentale, con campagne e progetti dentro e fuori dall’app. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Body neutrality, TikTok e Polizia di Stato per una rete più inclusiva