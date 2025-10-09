Bocciatura del film su Biagio Conte Schifani a don Vitrano | Profondo dispiacere

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho voluto telefonare a don Pino Vitrano, guida della Missione speranza e carità, per esprimergli il mio profondo dispiacere e rammarico per l’ennesima bocciatura da parte del Parlamento siciliano della norma che avrebbe consentito il finanziamento del film dedicato a fratel Biagio Conte". Lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

