Boati nell’aretino paura e curiosità | erano due Eurofighter in volo supersonico

Nel primo pomeriggio di oggi, due forti boati hanno scosso la provincia di Arezzo, generando paura e numerose segnalazioni ai Vigili del Fuoco. I rumori, uditi in diverse zone tra Castiglion Fibocchi, Laterina, Indicatore, Giovi e parte del Casentino, erano dovuti al passaggio supersonico di due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare. Come spiegato dal Ministero della Difesa, i velivoli del 4° Stormo di Grosseto sono decollati in modalità di “scramble” per intercettare un aereo civile, un Cessna 425 partito da Sarajevo e diretto a Basilea, che aveva momentaneamente perso il contatto radio con i controllori di volo. 🔗 Leggi su Lortica.it

