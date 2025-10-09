Bmw X5 xDrive50e come va il Suv premium plug-in da quasi 500 Cv
489 Cv di potenza complessiva e 700 Nm di coppia per questo Suv, che accelera da 0 a 100 kmh in 4,8 secondi. L'autonomia con la sola alimentazione elettrica si aggira attorno ai 100 km. Lusso, prestazioni e spirito green. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: xdrive50e - premium
BMW X5 2023: il rinnovato SUV tra l’evoluzione stilistica e l’ammodernamento tecnologico [VIDEO 360°] - La nuova BMW X5 fa leva su un’importante aggiornamento stilistico, grazie a una ad una serie di novità, a partire dagli elementi di design xLine, che permette a SUV dell’Elica di abbracciare una ... Secondo motorionline.com
Bmw X5 xDrive50e: come approfittare della promozione sul noleggio - Lusso, sostenibilità, comodità e tecnologie raffinate: le carte che può giocare Bmw X5 in versione xDrive50e plug- Lo riporta gazzetta.it