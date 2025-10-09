Blu Basket Bergamo seconda vittoria consecutiva | espugnata Rimini
Dopo la prima sconfitta all’esordio stagionale, la Blu Basket Bergamo riesce nel cambio di passo, conquistando la seconda vittoria. La squadra di coach Zanchi ha espugnato il parquet della Dole Rimini con un netto 93-79, dopo una gara condotta per 39 minuti. È una vittoria che matura grazie un dominio in area con 43 rimbalzi conquistati (di cui 12 offensivi) contro i 28 dei padroni di casa e di una serata perfetta in attacco con cinque uomini in doppia cifra, con 25 punti del trascinatore Harrison (73 punti in tre giornate, media superiore ai 24, top della categoria), 19 di Loro, 17 di Lombardi e 10 di Bartoli e Hogue. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
