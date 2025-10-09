Bloccato al largo di Gaza il dottor Bresciani | Chiedo aiuto al governo italiano

MASSA – Tra i nove cittadini italiani fermati l’8 ottobre dalle autorità israeliane figura anche Lorenzo Bresciani, medico di 29 anni originario di Massa. Il giovane si trovava a bordo della Soul of My Soul, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla, intercettate a circa 120 miglia nautiche al largo di Gaza. La spedizione, composta da medici, infermieri, giornalisti e attivisti, aveva lo scopo di raggiungere la popolazione palestinese con aiuti medici e alimentari. L’operazione, nata con finalità umanitarie, è stata interrotta dall’intervento della marina israeliana. Prima del fermo, Bresciani aveva registrato un video diffuso sui social per raccontare la propria situazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it