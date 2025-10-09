Blitz al mercato sequestrati cinquanta chili di funghi
Più di 50 chili di funghi sequestrati al mercato e in un negozio di alimentari. È l’ultima operazione degli agenti della polizia locale guidati dal comandante Paolo Borgotti che ieri, al mercato di corso Milano e nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di controlli per la sicurezza alimentare. Gli agenti così ieri mattina sono andati al mercato e sono tornati al Comando con 50 chili di funghi. Si tratta di porcini sequestrati a tre commercianti ambulanti. La polizia locale ieri è andata a fare verifiche tra le bancarelle. L’attenzione, in particolare, è stata dedicata ai funghi: richiedono sempre precauzioni e conoscenza della materia, a tutela del consumatore finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
blitz - mercato
