Blake Monroe | In AEW avevo solo quella storia volevo altro

Blake Monroe, sta vivendo la sua esperienza da WWE wrestler a NXT, dopo aver lasciato la AEW nel mese di, Maggio. In AEW Monroe, che lottava con il suo vero nome Mariah May, è stata una volta Women's World Champion, durante la sensazionale faida con Toni Storm. Avevo una storia ma un contratto molto breve. Parlando a Busted Open Radio, Mariah ha spiegato i suoi pensieri dietro al mancato rinnovo con la AEW. Ecco le sue parole: " Ho avuto un'esperienza fantastica e ho fatto cose di cui sono davvero orgogliosa e che custodisco con affetto. Avevo un contratto molto breve e, quando è terminato. Sai, c'erano aspetti positivi e negativi, ma si era arrivati a un punto, con il wrestling, in cui avevo una storia incredibile, ma quella era l'unica cosa che avevo, non c'era molto altro.

