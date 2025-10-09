Black Adam | un cinecomic dove l’apparenza domina la sostanza – Recensione

Nel 2600 a.C., un potente minerale chiamato Eternium è al centro dell’economia del fittizio regno mediorientale di Kahndaq. Dotato di poteri magici, sarà responsabile della trasformazione di un umile schiavo in una figura dai poteri divini, che metterà fine al regno di terrore che soggiogava quelle martoriate terre. Ai giorni nostri Kahndaq è sotto il controllo di un’organizzazione terroristica paramilitare conosciuta come l’ Intergang e un gruppo di ribelli guidato dalla studiosa Adrianna va alla ricerca di una leggendaria corona fatta di Eternium. Il ritrovamento di tale reliquia finisce per risvegliare Teth-Adam, l’antico campione di Kahndaq, dal suo sonno millenario: dotato di poteri inimmaginabili, unirà le forze con la donna e suo figlio per eliminare l’ Intergang, attirando le indesiderate attenzioni della Justice Society, inviata sul posto dal governo americano che considera Adam un pericolo per le sorti dell’intera umanità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

