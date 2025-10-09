Black Adam | tutto quello che c’è da sapere sul film
Black Adam: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Black Adam, film del 2022 diretto da Jaume Collet-Serra. Undicesima pellicola del DC Extended Universe, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film diretto da Jaume Collet-Serra vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: black - adam
La reazione di James Gunn ai camei di Peacemaker in Black Adam e Shazam 2: "Li ho odiati"
Gunn chiarisce i suoi commenti su black adam e i cameo di shazam 2 nel dc universe
Black Adam, film su Italia1: trama, attori e cast
•Tom Waltz e Alex Lins •Saladin Ahmed e Adam Kubert •Larry Hama e Dave Wachter Ecco i tre team creativi per lo speciale LOGAN Black, White & Blood in uscita ad inizio 2026. Cover dello spettacolare Alex Maleev e variant di Andrea Sorrentino. - facebook.com Vai su Facebook
Black Adam: un cinecomic dove l’apparenza domina la sostanza – Recensione - , un potente minerale chiamato Eternium è al centro dell'economia del fittizio regno mediorientale di Kahndaq. Scrive superguidatv.it
"Black Adam" come finisce e dove è stato girato il film con Dwayne Johnson? - Dimenticate il supereroe che fa sempre la cosa giusta. Riporta tag24.it