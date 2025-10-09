Black Adam: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Black Adam, film del 2022 diretto da Jaume Collet-Serra. Undicesima pellicola del DC Extended Universe, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film diretto da Jaume Collet-Serra vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Black Adam: tutto quello che c’è da sapere sul film