Bjork lancia un appello per la collega Magga Stina in fermo a Gaza | La nostra voce è importante

Björk ha lanciato un appello urgente a nome della collega musicista islandese Magga Stína, dopo aver affermato che la sua amica d’infanzia era stata rapita dall’esercito israeliano dopo aver tentato di consegnare aiuti alla Striscia di Gaza devastata dalla guerra come parte di una flottiglia umanitaria internazionale intercettata dalle forze israeliane. La cantautrice che ha aderito alla campagna No Music For Genocide, un’iniziativa di boicottaggio culturale che incoraggia artisti e titolari dei diritti a ritirare la propria musica dalle piattaforme di streaming in Israele in risposta al genocidio in corso a Gaza, è intervenuta sulla sua pagina Facebook per chiedere il suo ritorno sano e salvo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

