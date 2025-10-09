Biopic sui ‘Beatles’ | ecco chi saranno le compagne dei protagonisti
Liverpool, 9 ottobre 2025 – Non è un mistero che Sam Mendes abbia in cantiere un progetto mastodontico sui Beatles. Quattro biopic, uno per ogni membro della band, che racconteranno la vita artistica ma anche privata di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e affronteranno tutti gli eventi seguendo il punto di vista differente di ciascun protagonista. Sappiamo già chi presterà il volto ai quattro cantanti, oggi siamo a conoscenza anche delle attrici che interpreteranno le rispettive compagne. Chi sarà chi nel biopic sui ‘Beatles’. A fare decisamente notizia è la presenza di Saoirse Ronan nel progetto di Mendes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: biopic - beatles
