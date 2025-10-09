Biopic sui ‘Beatles’ | ecco chi saranno le compagne dei protagonisti

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liverpool, 9 ottobre 2025 – Non è un mistero che Sam Mendes abbia in cantiere un progetto mastodontico sui Beatles. Quattro biopic, uno per ogni membro della band, che racconteranno la vita artistica ma anche privata di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e affronteranno tutti gli eventi seguendo il punto di vista differente di ciascun protagonista. Sappiamo già chi presterà il volto ai quattro cantanti, oggi siamo a conoscenza anche delle attrici che interpreteranno le rispettive compagne. Chi sarà chi nel biopic sui ‘Beatles’. A fare decisamente notizia è la presenza di Saoirse Ronan nel progetto di Mendes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

biopic sui 8216beatles8217 ecco chi saranno le compagne dei protagonisti

© Quotidiano.net - Biopic sui ‘Beatles’: ecco chi saranno le compagne dei protagonisti

In questa notizia si parla di: biopic - beatles

Julian Lennon, professione artista, svela i retroscena di alcuni dei suoi scatti più famosi. E dice la sua sui biopic dei Beatles. Intervista

The Batman 2, c'è una brutta notizia per il sequel e coinvolge i quattro biopic sui Beatles in arrivo

biopic 8216beatles8217 saranno compagneBiopic sui ‘Beatles’: ecco chi saranno le compagne dei protagonisti - Bruce sono pronte a prendere parte ai film dedicati all’iconica band ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Biopic 8216beatles8217 Saranno Compagne