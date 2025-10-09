Bilancio positivo per la fiera nazionale degli animali esotici sicurezza garantita dai controlli dei carabinieri Cites di Pescara

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande successo, alla Camera di Commercio di Chieti Scalo, per la quarta edizione di I love reptiles, la fiera dedicata al mondo degli animali esotici, un evento internazionale che richiama l’attenzione di appassionati, ma anche di famiglie curiose di conoscere il meraviglioso mondo degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bilancio - positivo

Turismo. Il bilancio di Confartigianto: “Trend positivo ma pesa la concorrenza sleale”

Turismo: per Chemnitz bilancio positivo nella prima metà dell’anno come ‘Capitale europea della cultura’

Boxe, cala il sipario sul torneo itinerante. Bilancio positivo per la Pugilistica “Bertola“. Franchini: "Si è vista una discreta qualità»

bilancio positivo fiera nazionaleHolding H2B: bilancio positivo al 38° Salone Franchising Milano - Si è conclusa con successo la partecipazione della Holding H2B al 38° Salone Franchising Milano, svoltosi dal 2 al 4 ottobre presso Fiera Milano. Come scrive simplybiz.eu

bilancio positivo fiera nazionaleFruit Attraction, il bilancio è positivo - it giovedì scorso, il giudizio degli espositori italiani su Fruit Attraction è positivo. Segnala myfruit.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Positivo Fiera Nazionale