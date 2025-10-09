Big Mama | Nella politica ora c' è tanto odio La società ci vuole tutti uguali L' intervista

Durante la giornata di oggi, 9 ottobre, a Roma è stato presentato il Manifesto #BodyNeutrality, volto a promuovere un uso più consapevole e rispettoso del linguaggio online. Tra i creator che hanno partecipato alla campagna, anche Alessia Conte, Francesco Alioto, Andrea Verde e Lara Speranza. 🔗 Leggi su Today.it

Big Mama: "Nella politica ora c'è tanto odio. La società ci vuole tutti uguali". L'intervista - La nota cantante è tra le promotrici del manifesto #BodyNeutrality, nato dalla collaborazione tra TikTok Italia Parole O_Stili e Polizia Postale, presentato a Roma oggi 9 ottobre. Da today.it

Big Mama choc: “Sofferto il bullismo, mi chiamavano chiattona”/ “Vorrei piacere a tutti e non riesco” - Big Mama e il bullismo subito: "Ho sofferto tanto nella vita, non capisco la cattiveria della gente" ... Riporta ilsussidiario.net