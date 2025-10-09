Bicocca prende posizione | Massacro inaccettabile In ateneo scelte etiche
Sedici favorevoli, un astenuto e un voto contrario: passa così la mozione del Senato accademico di Milano-Bicocca che condanna "il massacro della popolazione civile" in corso a Gaza, dopo la mozione approvata all’unanimità dalla Statale il 16 settembre (che parla esplicitamente di "genocidio") e la lettera inviata dalla rettrice del Politecnico di Milano alla comunità accademica una decina di giorni fa, che annuncia l’intenzione di "non attivare nuovi accordi con istituzioni accademiche e di ricerca israeliane, favorendo però, al contempo, l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi e israeliani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bicocca prende posizione: "Massacro inaccettabile. In ateneo scelte etiche" - Mozione "timida" per gli studenti di Link e "antisemita" per la Comunità ebraica. Da msn.com
La Bicocca: "Stop a rapporti con Israele, condanniamo massacro a Gaza". Meghnagi: "Antisemiti" - Una posizione forte, simile a quella già assunta dal Senato accademico dell'Università Statale di Milano ... Si legge su milanotoday.it