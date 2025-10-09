Biblioteca in festa ad Abano Terme con il grande mercatino del libro

Domenica 12 ottobre 2025 la Biblioteca Civica “Federico Talami” di Abano Terme sarà protagonista di una giornata dedicata ai libri, alla lettura e alla condivisione. Torna infatti la Festa della Biblioteca, iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Abano Terme e dalla Biblioteca “Federico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

