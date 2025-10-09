Bibi | grazie a Trumpuna missione sacra

1.41 "Un grande giorno per Israele.Oggi convocherò il governo per approvare l'accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ostaggi", ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu, secondo quanto riferisce il suo ufficio. Il premier ha espresso profonda gratitudine al presidente Trump e al suo team per l'impegno in questa sacra missione di liberazione. Ha poi ringraziato i soldati dell'Idf e tutte le forze di sicurezza, sottolineando che è "grazie al loro coraggio e al loro sacrifi-cio che siamo giunti a questo giorno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it