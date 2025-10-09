Bibi | con l' aiuto di Dio ostaggi a casa
1.00 Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". Lo dichiara il premier israeliano, Benyamin Netanyahu dopo la notizia che Hamas ha accettato l'accordo sul cessate il fuoco e la firma è prevista per questa mattina in Egitto. Intanto a conferma di quanto riportato dai media, un membro dell'ufficio politico di Hamas, ha dichiarato alla CNN che il primo round di negoziati di oggi si è concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: bibi - aiuto
La “Pace eterna” di Trump e Bibi. “Hamas accetti o finiamo lavoro”. Proposta Usa. Tra i 20 punti: amnistia per chi si arrende, controllo della Striscia a “tecnocrati palestinesi” e aiuti ai civili. Di Alessia Grossi - X Vai su X
Gli amici hanno riconosciuto la bici dell’aiuto cuoco arrivato in Italia dal Bangladesh: il cadavere era stato amputato e infilato in un sacco - facebook.com Vai su Facebook
Bibi e il tutto o niente. Negoziatori eliminati ma ostaggi a rischio. Il ruolo del Fantasma - Il "fantasma", nuovo capo militare di Hamas a Gaza, la strategia del premier israeliano "tutto o niente", il rischio di un'ondata di attentati e rappresaglie sugli ostaggi, l'annessione parziale della ... Lo riporta ilgiornale.it
Mamme ostaggi con tende sotto casa Bibi - Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha dichiarato uno "stato di emergenza" per l'offensiva Idf a Gaza e annunciato l'allestimento di un accampamento di tende fuori dalla residenza del ... Scrive rainews.it