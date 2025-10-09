Bibi | con l' aiuto di Dio ostaggi a casa

1.00 Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". Lo dichiara il premier israeliano, Benyamin Netanyahu dopo la notizia che Hamas ha accettato l'accordo sul cessate il fuoco e la firma è prevista per questa mattina in Egitto. Intanto a conferma di quanto riportato dai media, un membro dell'ufficio politico di Hamas, ha dichiarato alla CNN che il primo round di negoziati di oggi si è concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

