Biasin | Le parole di Rabiot son molto chiare Non si nasconde che sta al Milan per vincere…

Fabrizio Biasin, ai microfoni di 'E' sempre derby', ha speso alcune parole sulle dichiarazioni rilasciate da Rabiot, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biasin: “Le parole di Rabiot son molto chiare. Non si nasconde che sta al Milan per vincere…”

In questa notizia si parla di: biasin - parole

Biasin sulla cessione di Pavard: «Le parole di Lautaro? Probabilmente il principale indiziato era lui»

Biasin dopo le parole di Rocchi su Verona Juve: «Lodevole togliere quella orrenda barriera tra fischietti e resto del mondo ma il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione!». Ecco la sua analisi

Biasin: «Dimarco? Le parole su Inzaghi non sono state il massimo. Si deve ricordare una cosa»

Il noto giornalista (di fede interista) Fabrizio #Biasin ha parlato della convivenza #DeBruyne-#McTominay. Ecco le sue parole - facebook.com Vai su Facebook

Così #Biasin dopo le parole di #Rocchi ? Analisi dopo #VeronaJuve - X Vai su X

Biasin: “Le parole di Rabiot son molto chiare. Non si nasconde che sta al Milan per vincere…” - Fabrizio Biasin, ai microfoni di 'E' sempre derby', ha speso alcune parole sulle dichiarazioni rilasciate da Rabiot, centrocampista del Milan ... Secondo msn.com

Biasin: “Dichiarazioni di Rabiot non da 0-0, vuole vincere! Sul campo finora è stato perfetto” - In commento alla lunga intervista rilasciata da Adrien Rabiot è intervenuto Fabrizio Biasin a "È sempre derby" che ha apprezzato la decisione del francese nel ... Da milannews.it