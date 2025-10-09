Biasin | Le parole di Rabiot son molto chiare Non si nasconde che sta al Milan per vincere…

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Biasin, ai microfoni di 'E' sempre derby', ha speso alcune parole sulle dichiarazioni rilasciate da Rabiot, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

biasin le parole di rabiot son molto chiare non si nasconde che sta al milan per vincere8230

© Pianetamilan.it - Biasin: “Le parole di Rabiot son molto chiare. Non si nasconde che sta al Milan per vincere…”

In questa notizia si parla di: biasin - parole

Biasin sulla cessione di Pavard: «Le parole di Lautaro? Probabilmente il principale indiziato era lui»

Biasin dopo le parole di Rocchi su Verona Juve: «Lodevole togliere quella orrenda barriera tra fischietti e resto del mondo ma il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione!». Ecco la sua analisi

Biasin: «Dimarco? Le parole su Inzaghi non sono state il massimo. Si deve ricordare una cosa»

biasin parole rabiot sonBiasin: “Le parole di Rabiot son molto chiare. Non si nasconde che sta al Milan per vincere…” - Fabrizio Biasin, ai microfoni di 'E' sempre derby', ha speso alcune parole sulle dichiarazioni rilasciate da Rabiot, centrocampista del Milan ... Secondo msn.com

Biasin: “Dichiarazioni di Rabiot non da 0-0, vuole vincere! Sul campo finora è stato perfetto” - In commento alla lunga intervista rilasciata da Adrien Rabiot è intervenuto Fabrizio Biasin a "È sempre derby" che ha apprezzato la decisione del francese nel ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Biasin Parole Rabiot Son