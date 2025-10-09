Bianconi un colosso per la difesa del Ravenna | Lavoriamo per migliorare la chimica in campo

Cinque presenze, di cui 2 da titolare. Centimetri (195), esperienza e prestanza fisica. Alessandro Bianconi, ventiseienne difensore centrale bolognese di Bentivoglio, inizia a prendere spazio e a guadagnare minutaggio nel roster di mister Marchionni. Domenica scorsa ad Alessandria contro la Juve U23 si è guadagnato la fiducia ed è partito nell’undici. Bianconi, il Ravenna in vetta alla classifica dopo 8 giornate, e reduce da 6 vittorie di fila, è una piacevole sorpresa oppure c’era da aspettarselo? "Credo proprio fosse difficile da aspettarselo, però ci stiamo divertendo a stupire tutti. E, la nostra voglia, è quella di continuare su questa strada". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

