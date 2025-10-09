biancalani terzo al fotofinish oro mancato per un soffio

Una squadra reggiana da podio. E’ il Team Beltrami Tsa Tre Colli, che ha centrato con Andrea Biancalani il terzo posto al Gran Premio di Calvatone (Cremona) per atleti Under 23 Elite. Il 23enne della squadra del direttore sportivo Stefano Miodini ha agguantato il piazzamento in un serrato sprint dove per i commissari di gara è stato necessario ricorrere all’immagine del fotofinish per stabilire le posizioni. La vittoria è andata a Kevin Pezzo Rosola, secondo posto per Riccardo Fabbro. "Per pochi centimetri questo bronzo poteva essere un oro, anche perché il nostro Biancalani era in rimonta", ha commentato il diretoore sportivo Roberto Miodini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

